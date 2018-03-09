Her hafta oynadığı futbolun üstüne koyarak üst üste galibiyetler alan Boluspor, ilk ikiye girme şansını çok yükseltti. Son olarak Balıkesir’i deplasmanda oynadığı güzel futbolla 2-0 yenen Boluspor, Cumartesi(yarın) belki de sezonun en önemli maçına çıkacak.

Lider Çaykur Rizespor ile Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak olan Boluspor’a destek olmak ve statta büyük bir coşkunun oluşması için Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Özdemir’in sosyal medyada başlattığı #SampiyonlukKokuyorBuSehrinSokaklarıhastagı ses getirdi. Sosyal medyadan yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Boluspor Eski Başkanı ve MÜSİAD Bolu Şubesi Başkanı Abdullah Abat, Boluspor’a destek çağrısında bulundu.

Cumartesi(yarın) günü saat 13:00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Boluspor-Çaykur Rizespor maçında tribünlerin dolu olması gerektiğini ve Boluspor sevdalılarının takımı yalnız bırakmamalarını isteyen Abdullah Abat, “Boluspor bu şehrin en büyük ortak değerlerinden biridir. Son dönemde alınan başarılı sonuçlar, umutlarımızı yeniden yeşertti. Eğer Rizespor karşılaşmasını da kazanırsak üst lige çıkma adına çok önemli bir virajı geçmiş oluruz. Şehrin Cumartesi günü birlik ve beraberlik içerisinde Boluspor’u desteklemesini ümit ediyorum ve dolu tribünlerin vereceği güçle takımımızın Rizepor’u da devireceğine inanıyorum. Bu nedenle ‘şampiyonluk kokuyor bu şehrin sokakları’ hastagına destek veriyorum” dedi.