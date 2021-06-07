Abdullah Avcı teklifi reddetti

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Trabzonspor'dan kaleci Erce Kardeşler'i transfer etmek istedi ancak bu transfere onay çıkmadı.

Avcı'ya takıldı

61 saat sitesinde yer alan habere göre; bu sezon Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Erzurumspor, 27 yaşındaki kaleciyi transfer etmek için girişimlerine başladı ancak bu hamle Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’ya takıldı. Erce ile görüşen Avcı’nın “Planlarım arasındasın, gidemezsin” diyerek talebi geri çevirdiği öğrenildi.

Süper Lig takımları da peşinde

Trabzonspor ile kampa katılacak olan Erce Kardeşler için Süper Lig’den de bazı takımların araştırma halinde olduğu gelen bilgiler arasında. Süper Lig’den teklif gelmesi halinde kulübün izleyeceği yol şimdiden büyük merak konusu oldu.

13 maça çıktı

2019 yılında Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler, bordo-mavili takım ile 13 maçta forma giydi.