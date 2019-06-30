Abdullah Ergün Bombası

Haber: Aysun Beykoz

Taşkestispor’un son bombası kulüp başkanı ve hocanın önceki akşam anlaşmaya vardığı Abdullah Ergün oldu. Abdullah Ergün1996 Bolu doğumlu futbola Bolu Belediyespor’da başlamış başarılı performansı sonucu kendini gösterip Boluspor'a transfer olmuş bir isim. Ergün U14 Akademi Ligi’nde oynadıktan sonra milli takıma çağrılmış U19’a kadar Boluspor'da oynamış Abdullah Taşkesti sporumuza büyük hedeflerle transfer olduğunu Taşkestispor’u gerektiği yere taşımak için elinden geleni yapacağını Taşkesti spora geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Taşkestisporumuza ve Abdullah kardeşimize hayırlı olsun . Taşkestispor ailesine hoş geldin” ifadeleri kullanıldı.