Abdullayev ve Muhammet Raşit Boluspor’da

Haber: Volkan Yılmaz

Abdullayev ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Azerbaycan'lı futbolcu Araz Abdullayev ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

Araz Abdullayev'i tanıyalım

18 Nisan 1992 Bakü doğumlu olan Abdullayev, Neftçi Bakü altyapısında futbola başladı. Daha sonra Everton altyapısında transfer olan Azeri futbolcu, Panionios, FK Qabala, Anorthosis, Qarabag Agdam takımlarında forma giydi.

Muhammet Raşit Yöndem ile 4 yıllık anlaşma sağlandı

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Ergene Velimeşespor forması giyen Muhammet Raşit Yöndem ile 4 yıllık sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

Muhammet Raşit Yöndem'i tanıyalım

12 Eylül 1997 Osmangazi doğumlu olan Yöndem, Paşabahçe'de futbola başladı. Daha sonra Beşiktaş'a transfer olan genç sağ bek, Pendikspor, Bağlarbaşı, Tunaspor, Şile Yıldızspor ve Ergene Velimeşespor takımlarında forma giydi. Yöndem, 24 kez TFF 2. Lig, 32 kez TFF 3. Lig karşılaşmalarında forma giydi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 13:32