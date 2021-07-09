Abdurrahim ve Talha Boluspor’da

Kırmızı Beyazlılar transferde suskunluğunu bozdu.Boluspor Trabzon'dan Defans oyuncusu Abdurrahim Dursun ve Eskişehirspor’dan Talha Erdoğan ile sözleşme imzaladı.

Abdurrahim ve Talha Boluspor’da


Haber: Ceylan Beykoz

1998 Bayburt doğumlu olan Abdurrahim Dursun, Bayburt Özel İdare Spor'da futbola başladı. Daha sonra 1461 Trabzon'da transfer olan genç futbolcu, 2017 yılında Trabzonspor'da profesyonel oldu. Dursun ayrıca, Ümit Milli ve U-20 Milli Takımlarında da 14 kez forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Bandırmaspor'da geçiren Abdurrahim Dursun, TFF 1. Lig'de 25 maçta görev yaptı. Dursun, Trabzonspor forması ile 3'ü Avrupa Ligi olmak üzere, 14 karşılaşmada görev yaptı.Abdurrahim Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

 Bir diğer transfer ise Eskişehirspor forması giyen genç oyuncu Talha Erdoğan ile üç yıllık sözleşme imzalandı.

2000, Eskişehir doğumlu olan Talha Erdoğan, 2011 yılında Eskişehirspor altyapısında futbola başladı. 2018 yılında profesyonel olan genç futbolcu, Eskişehirspor forması ile 45 karşılaşmada görev yaptı.

Yeni transferlerin takımla birlikte sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

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