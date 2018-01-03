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03 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Acı tablo devam ediyor

    Passolig Kartta Boluspor Kulübünün acı karnesi devam ediyor. Passolig Kartı uygulamasında Boluspor 4 ay içerisinde 13.sırasında kalırken, passolig satışında sadece 422 artış sağlaya bildi.

    03 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
    Bu haber 83 kez okundu
    Acı tablo devam ediyor
     Haber: Gönül Olutürk

    Boluspor takımı 4 ay önce 10.418 tane Passolig satarak 13.sırada yer almıştı. Geçen süre zarfı için ise sadece 422 passolig satmış ve toplamda 10.840 Passolig satışıyla 13.sırada kaldı. Ligde Passolig satışında 65.922 ile Eskişehirspor birinci, 54.365 ile Adana Demirspor ikinci ve 46.428 passolig kart satışıyla Samsunspor üçüncü sırada yer alıyor. Denizlispor, ise 16.453 passolig satışıyla 12.sırada yer alıyor. Denizlispor takımı, Boluspor’dan5613 PassoligKartı fazla satmış durumda. Boluspor’un bir sıra gerisindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile arasında sadece 19 Passolig Kartı farkı var. BB Erzurumspor ise 10.821 biletle 14.sırada yer alıyor. Boluspor bilet satışlarında sadece Manisaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu, Ümraniyespor ve İstanbulspor takımlarını geçebildi. TFF 1.Ligdeki Passolig satış sıralaması şu şekilde;

    1.Eskisehirspor: 65.922

    2.Adana Demirspor: 54.365

    3.Samsunspor: 46.428

    4.Adanaspor: 35.085

    5.Gaziantepspor: 34.398

    6.Balıkesirspor Baltok: 31.334

    7.Çaykur Rizespor: 28.968

    8.Akın Çorap Giresunspor: 24.802

    9.Elazığspor: 21.661

    10.Gazişehir Gaziantep FKD: 21.091

    11.MKE Ankaragücü: 17.840

    12.Denizlispor: 16.453

    13.Boluspor: 10.840

    14.Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 10.821

    15.Grandmedical Manisaspor: 8.059

    16.Altınordu: 5.523

    17.Ümraniyespor: 1.939

    18.İstanbulspor: 1.309

    Anahtar Kelimeler: Passolig, Kartta, Boluspor, Kulübünün, Acı

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