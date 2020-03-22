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Açık Otoparklar Ücretsiz

Liglerin koronavirüs nedeniyle ertelenmesi sonrası Boluspor Kulübü radikal kararlar aldı. BStore Mağazası kapatılırken açık otoparklar ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Açık Otoparklar Ücretsiz

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Tüm dünyaya yayılan ve etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) riski devam ederken faaliyet gösteren BStore Mağazamızı ve Halısaha Tesislerimizi geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehir merkezinde bulunan ve işletmesi kulübümüz tarafından yapılan açık otoparklar bu süreçte halkımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir. Bu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımızı umuyoruz ve sağlıklı günler diliyoruz.”

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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Kulüpler ertelemeden memnun
Kulüpler ertelemeden memnun
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