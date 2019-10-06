ACİL İSTİFA!..

Haber: Volkan Yılmaz

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Bolu Ultras Balıkesirspor maçında alınan yenilgi sonrası yönetimin istifasının kırmızı çizgileri olduğunu bildirdi. Gruptan yapılan açıklamada, “Boluspor kimsenin çiftliği değildir. Yeter artık! Eğer gereken yapılmazsa bu işin sonu 2. Ligdir. Takımda ve taraftarda umut kalmamıştır. Sabrımız taştı. Eğer birazcık Boluspor’a saygınız sevginiz varsa istifa edersiniz. #Yönetimİstifa” sloganları paylaşıldı. Diğer yandan oynadığı tüm maçlarda gol yiyen kaleci Hakan Canbazoğlu’na da tepki gösteren taraftarlar, hoca değişikliğinin de bir işe yaramadığını gitmesi gerekenin yönetim olduğunu bildirdiler.