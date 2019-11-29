Açılışı Sultanlar Yapıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Lige 6’da 6 yaparak başlayan ilk yenilgisini geçen hafta Sarıyer karşısında Bolu’da alan Sultanlarımız 8.haftada ligin orta sıralardaki takımlarından Karşıyaka’ya konuk oluyor. Temsilcimiz orta sıraları hedefleyen rakibi Karşıyaka ile 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı kazanmak isteyen temsilcimiz yeniden liderliği yakalamak için salona çıkacak. Ligde haftanın programı şöyle:

8.HAFTA

30 Kasım Cumartesi

16.00: Karşıyaka-Bolu Belediyespor

1 Aralık Pazar

14.00: Çanakkale Belediye-Edremit Belediye

14.30: İzmir BŞB-Göztepe

16.00: Sarıyer Belediye-Anadolu Üniversitesi

16.30: M.E.Marmara Akademi-Kale 1957

18.30: Küçükyalı Y.Spor-Büyükçekmece Akademi