Açılışı Sultanlar Yapıyor

Haber: Ceylan Beykoz
Lige 6’da 6 yaparak başlayan ilk yenilgisini geçen hafta Sarıyer karşısında Bolu’da alan Sultanlarımız 8.haftada ligin orta sıralardaki takımlarından Karşıyaka’ya konuk oluyor. Temsilcimiz orta sıraları hedefleyen rakibi Karşıyaka ile 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı kazanmak isteyen temsilcimiz yeniden liderliği yakalamak için salona çıkacak. Ligde haftanın programı şöyle:
8.HAFTA
30 Kasım Cumartesi
16.00: Karşıyaka-Bolu Belediyespor
1 Aralık Pazar
14.00: Çanakkale Belediye-Edremit Belediye
14.30: İzmir BŞB-Göztepe
16.00: Sarıyer Belediye-Anadolu Üniversitesi
16.30: M.E.Marmara Akademi-Kale 1957
18.30: Küçükyalı Y.Spor-Büyükçekmece Akademi