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25 Mart 2018 Pazar
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    Bolu Fenerbahçeliler Derneği tarafından 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokuluna yaptırılan potaların açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırımda katıldı.

    25 Mart 2018 Pazar 14:07
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    Açılışı Yıldırım yaptı
    Haber: Gönül Olutürk

    Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hedef 1 Milyon üye Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından Türkiye genelinde başlatılan 1907 Okul, 1907 Pota etkinliği kapsamında Bolu Fenerbahçeliler Derneği tarafından 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokuluna yaptırılan potaların açılış töreni gerçekleştirildi.Potaların açılış törenine Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derneklerden Sorumlu Asbaşkanı Mithat Yenigün, Fenerbahçeliler Derneği Bolu Şube Başkanı Selçuk Zorlu, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, öğrenciler ve veliler katıldı.Gerçekleştirilen pota açılışının ardında 50. Yıl İzzet Baysal Orta Okul öğrencileri gösteri maçı düzenledi. 

    “KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

    50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda konuşan Bolu Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Selçuk Zorlu “Derneğimiz Bolu’da maç izlenen sıradan bir dernek değiliz.  Aynı zamanda gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve bunun yanında yapmaktan büyük keyif aldığımız eğitim alanındaki etkinliklerle de ciddi, topluma faydalı örnek bir sivil toplum örgütü olduğumuzun ispatıdır. Bugünde Türkiye genelinde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün projesi olan 1907 Okul, 1907 Pota etkinliği kapsamında takımımınız elde etmiş olduğu EuroLeague şampiyonluğu ve çocuklarımıza basketbol sporunu geliştirmek ve sevdirmek adına 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu ile beraber merkezimizde bulunan 5 okulumuza daha 8 adet basketbol potası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

    “ÇOK TESİSLER KAZANDIRDI”

    Fenerbahçe Başanı Aziz Yıldırım’ın Türk sporuna bir çok tesisler kazandığını belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz “Aziz bey uzun zamandır başkan. Fenerbahçe’ye ve Türk sporuna çok tesisler kazandırdı. Türkiye’de ve Dünyada spor deyince futbol akla geliyor. Türkiye’de futbol denilince akla 3 büyükler ve Fenerbahçe geliyor. Ama sporun diğer branşlarında Fenerbahçe kadar ehemmiyet gösteren ve dünyada kendinden bahsettiren başka bir spor takımımızın olmadığını bilesiniz. Bolumuz gelecekte spor kenti, turizm kenti, sağlık kenti, üniversite kenti olacak. Sporunda her branşının kamp merkezi olacak. Bizler bu amaçla çalışıyoruz. Bu konuda bize en büyük desteği veren de Fenerbahçe. Futbolda kışın Avrupa takımları nasıl Antalya’da kamp yapıyorlarsa inşallah yazında Bolu’da ve Düzce’de kamp yapacaklar” ifadelerini kullandı.

    “BUNUN ARTIRILMASI GEREKİYOR”

    Ülkemizde ve dünyada futbol endeksli yaşanıldığını belirten Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derneklerden Sorumlu Asbaşkanı Mithat Yenigün “Türkiye’de futbola endeksli yaşanıyor. Dünyada da belki böyledir. Başkanımızın 20 yılda spora yaptığı katkı sadece Fenerbahçe ile sınırlı olmadı. Biz yalnız futbol değil, spora küçüklükten başlayan bir yatırım yapmayı düşünenlerdeniz. Her yıl amatör branşlara en 50 Milyon lira bütçemizden açık vererek destek veriyoruz. Bunun devlet eliyle yapılmasına inanıyoruz. Olimpiyatlara dünyada Türkiye’yi temsil etmek için gittiğimizde dikkat ederseniz giden kafilenin en az yüzde 20’si Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısından gidiyor. Bunun artırılması gerekiyor” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Fenerbahçeliler, Derneği, 50., Yıl

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