Haber: Semih Baykal

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Kuzey Batısında Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen askerler için Boluspor Kulübü, resmi internet sitesinden baş sağlığı mesajı yayınladı. Resmi siteden şu mesaj yayınlandı; “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”