Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’den karlı satış

Haber: Okay Özcan

Hull City, 21 yaşındaki genç futbolcu için ciddi bir bonservis geliri elde etti. Bu gelir Acun Ilıcalı'nın Hull City'i satın aldığı iddia edilen bedelle aynı miktarda olması dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City transfer dönemindeki hamleleriyle dikkat çekerken bir de ayrılık gerçekleşti. Premier Lig ekiplerinden Brentford, Hull City'nin 21 yaşındaki genç yıldızı Keane Lewis-Potter'ı renklerine bağladı.

Lewis-Potter'ın bonservis ücretine dair herhangi bir açıklama yapılmazken The Athletic'in haberine göre; Hull City bu transferden 16 milyon sterlin elde etti. Bonuslarla birlikte bu ücret 20 milyon sterlin'i bulabilir. Keane Lewis-Potter ise Brentford ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı kara geçti

İngiliz basınına göre Acun Ilıcalı, Hull City'i almak için 24 milyon Euro ödedi. Bu rakam 20 milyon Sterlin ediyor. Bu hesaba göre; Acun Ilıcalı, Hull City'yi Lewis-Potter'ın satıldığı miktara satın aldı. Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın aldığı miktar tekrar gündem oldu. Potter'ın satışı ile denk olması dikkat çekti.

Doğukan geldi Potter gitti

Hull City şu ana kadar Hull City şu ana kadar Tobias Figueiredo, Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı. Antalyaspor'dan Doğukan Sinik de İngiliz ekibine katılacak. Doğukan Sinik hamlesinin ardından Hull City'de sol kanatta görev yapan Lewis-Potter'ın ayrılık haberi geldi.

"Çok büyük hayallerimiz var"

Satış sonrası Acun Ilıcalı, "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile birlikte güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu güzel şehrin muhteşem taraftarlarıyla başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." şelinde konuştu.

Hull City'nin eski sahibi Ehab Allam, "Acun Ilıcalı, taraftar kitlesiyle olan ilişkiyi yeniden inşa edecektir. Taraftarların can attığı ve hak ettiği başarıyı bu kulübe getirecek kişi odur" dedi.