Adana'da Altay sevindi



Haber: N.Halid Altundal

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir ekibi 3 puanı 4 golle aldı. Altay'ın gollerini 26. dakikada Paixao, 41. dakikada Kappel, 48. dakikada Hakan Çinemre (Kendi kalesine) ve 90+6'da Eren Erdoğan kaydetti. Adanapor'un maçtaki tek golünü 78. dakikada Eren Keleş penaltıdan attı. Bu sonuçla Altay 23 puana yükseldi. Adanaspor ise 12 puanda kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayarslan, Anıl Usta, Ferdi Karadoru

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Uğurcan Yazğılı, Donkor, Canberk Dilaver, Hakan Çinemre, Berkan Fırat (Dk. 46 Atalay Babacan), Celil Yüksel, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Rayan, Ozan Papaker (Dk. 73 Ömer Çiçek), Belem (Dk. 46 Eren Keleş)

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Regattin (Dk. 66 Yılmaz Özeren), Thiam, Harun Alpsoy (Dk. 66 Putsila), Erhan Çelenk (Dk. 89 Eren Erdoğan), Paixao (Dk. 77 Gnanduillet), Kappel (Dk. 77 Ziya Alkurt)

Goller: Dk. 27 Paixao, Dk. 41 Kappel, Dk. 48 Hakan Çinemre (Kendi kalesine), Dk. 90+6 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 77 Eren Keleş (Penaltıdan) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Canberk Dilaver, Dk. 56 Ozan Papaker (Adanaspor), Dk. 45+1 Lokman Gör, Dk. 75 Cihan Topaloğlu, Dk. 82 Erhan Çelenk (Altay)

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 20:27