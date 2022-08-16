Adana'da golsüz beraberlik

Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta müsabakasında Adanaspor evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Her iki tarafta sahadan birer puanla ayrıldı.

30. dakikada Samuel Tetteh atarak skorda 1-0 üstünlüğü getirdi, 45'de ise Tuzlaspor'dan Mayingila Nzuzi-Mata skorda eşitliği getirdi. 1-1 Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sonuçlandı. Yeni Adana Stadyumu oynanan karşılaşmayı Emre Kargın yönetti.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Adanaspor'da ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sacko'nun arka direğe doğru gönderdiği topu Tetteh düzgün bir dokunuşla filelere gönderdi. 1-0

37. dakikada Tuzlaspor'da rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Adeniyi'nin ceza sahasına sokularak sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

45+1. dakikada Bünyamin topu savunma arkasına koşu yapan N'Zuzi Mata'ya doğru gönderdi. Kaleciden sıyrılan N'Zuzi Mata topu boş kaleye gönderdi. 1-1

52. dakikada Tuzlaspor'da ceza sahasının sol tarafında topla buluşan N'Zuzi Mata'nın içeriye doğru kat ederek yaptığı vuruşta, savunmadan seken top kalecide kaldı.

60. dakikada Adanaspor'da rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Hakkı'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

80. dakikada N'Zuzi Mata'nın soldan kale alanına gönderdiği top savunmadan sekeren Adeniyi'nin önünde kaldı. Adeniyi'nin dar açıdan yaptığı vuruşta kaleciden seken top kornere gitti.

90+4. dakikada Adanaspor net bir pozisyondan faydalanamadı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Jallow kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jallow'un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Ali Can Alp

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu, Yiğithan Güveli, (Dk. 87 Evren Korkmaz) Roche, Emre Kaplan, Hakkı Türker, Benasser, Burak Çoban, Sacko, Ahmethan Köse (Dk. 61 Jallow), Tetteh (Dk. 79 Özcan Aydın)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Osman Tarık Çamdal, Süleyman Luş (Dk. 65 Mustafa Emre Can), Bünyamin Yürür, Abdoulaye Cisse (Dk. 84 Muhammed Demirci), Mata (Dk. 86 Hüseyin Atakan Üner), Adeniyi, Savic (Dk. 46 Olatunbosun), Kone (Dk. 65 Rotman)

Goller: Dk. 30 Tetteh (Adanaspor), Dk. 45+1 Mata (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Akkan (Tuzlaspor), Dk. 71 Yiğithan Güveli, Dk. 90 Sacko (Adanaspor)