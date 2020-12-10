Adana'da kazanan çıkmadı

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1.Lig'de heyecan TRT SPOR'da yaşanmaya devam ediyor. Ligin 13. haftasında Adana Demirspor ile İzmir temsilcisi Altınordu karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 9. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Adana Demirspor, 21. dakikada Erkan Zengin ile skora denge getirdi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlik ve birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 22'ye, Altınordu ise 24'e yükseltti.