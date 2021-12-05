Adana'da kazanan yok

Haber: Ceylan Beykoz
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.
İlk devresi golsüz sona eren müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde puanını 19'a yükselen Adana temsilcisi, 11. sırada yer aldı. Adana'da beraberliği son dakikalarda kurtaran Tuzlaspor ise 21 puanla 6. sırada konumlandı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada topla buluşan Ahmet'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
26. dakikada Safa'nın soldan pasında topu alan Ahmet Yazar, bekletmeden vuruşunu yaptı. Top direğin yanından auta çıktı.
28. dakikada serbest vuruşu kullanan Selçuk, topu doğrudan kalece gönderdi. Kaleci Karacic uzanarak topu tokatladı. Top Safa'nın önüne düştü. Safa'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada sağdan atak geliştiren Fıratcan, ceza alanına orta açarken top defanstan döndü. Bruns dönen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
36. dakikada Adanaspor'un kullandığı serbest vuruşta top defanstan döndü. İsmail Erdoğan araya girmek isterken, Sedat'ın ceza alanında yaptığı hareket e hakem penaltı verdi. Topun başına geçen Samet Ali'nin vuruşunda kaleci Mikuliç uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
58. dakikada Selçuk'un soldan kullandığı kornerde Bardhi gelişine vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.
69. dakikada Selçuk'un defans arkasına gönderdiği topa, Karacic kritik müdahalesiyle tehlike uzaklaştı.
79. dakikada İsmail'in, Emrecan tarafından ceza sahasından düşürülmesiyle Adanaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Celil, meşin yuvarlağı kalecinin sağına atarak filelerle buluşturdu. 1-0
83. dakikada topla buluşan Roche sol çaprazdan kaleye direkt şutunu çekti. Kaleci Mikulic uzanarak topu kornere çeldi.
90. dakikada Tuzlaspor'un kullandığı kornerde defanstan dönen topu Posmac kontrol etti. Ardından Posmac düzgün bir vuruşla topu doksana gönderdi. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Özer
Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Benasser, Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 46 Ahmethan Köse), Bruns (Dk. 67 Tetteh), Evren Korkmaz, Uğucan Yazğılı, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm
Tuzlaspor: Mikulic, İsmail Konuk, Ahmet Yazar (Dk. 62 Rahmi Anıl Başaran), Bardhi, Diack, Samet Asatekin (Dk. 14 İbrahim Aksu), Selçuk Alibaz, Safa Kınalı (Dk. 62 Onat Kutay Kurt), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 90+2 Tayfun Aydoğan)
Goller: Dk. 80 Celil Yüksel (penaltıdan) (Adanaspor), DK. 90 Posmac (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Bruns, Dk. 44 Roche, Dk. 51 Benasser, Dk. 54 Evren Korkmaz (Adanaspor), Dk. 38 Diack, Dk. 44 Safa Kınalı, Dk. 70 İsmail Konuk (Tuzlaspor)Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 15:16