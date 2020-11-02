Adana'da kazanan yok

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de 8. haftanın perdesi Adana'da kapandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaştı. Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'un golü 50. dakikada Guido Koçer'den gelirken Adana Demirspor'un golünü ise 85. dakikada Davide Lanzafame kaydetti. Her iki takımın da puanını 15'e yükseltti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Zubas, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Traore (Dk. 53 Kerim Avcı), Hasan Kılıç (Dk. 85 Lanzafame), Erkan Zengin (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Gökhan İnler, Mehmet Akyüz (Dk. 63 Pa Dibba), Volkan Şen

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Caner Arıcı (Dk. 84 Erhan Kartal), Kerem Can Akyüz, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 84 Ercan Yazıcı), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 84 Gökhan Alsan), İlyas Yavuz (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 72 Gyasi), Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 50 Guido Koçer (Yılport Samsunspor), Dk. 86 Lanzafame (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Nadir Çiftçi, Dk. 44 İlyas Yavuz, Dk. 69 Erkam Reşmen, Dk. 76 Savicevic, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)