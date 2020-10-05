Adana'da sessiz derbi

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor derbi maçta karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmadı.

Adana'da sessiz derbi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

Adana Demirspor: Zubas, Chedjou, Okan Alkan (Dk. 74 Süleyman Koç), Tarık Çamdal, Rassoul, Emircan Altıntaş (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Traore (Dk. 63 Gökhan İnler), Hasan Kılıç (Dk. 72 Lanzafame), Kerim Avcı (Dk. 46 Sinan Kurt), Mehmet Akyüz, Pa Dibba

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Evren Korkmaz, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 77 Umut Sözen), Tevfik Altındağ, Ozegovic (Dk. 85 Eren Keleş), Roni (Dk. 68 Ergin Keleş), Raiyan (Dk. 46 Ömer Çiçek)

Sarı kartlar: Dk. 31 Hasan Kılıç, Dk. 42 Anıl Karaer, Dk. 50 Traore, Dk. 51 Emircan Altıntaş, Dk. 57 Tarık Çamdal, Dk. 57 Sinan Kurt, Dk. 80 Sedat Şahintürk, Dk. 80 Mehmet Akyüz, Dk. 81 Dibba (Adana Demirspor), Dk. 42 Canberk Dilaver, Dk. 51 Ozegovic, Dk. 90+3 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Altınordu ikinci yarıda açıldı
Altınordu ikinci yarıda açıldı
  1. Spor

banner128