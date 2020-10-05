Adana'da sessiz derbi

Haber: Erdal Tanrıverdi
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan
Adana Demirspor: Zubas, Chedjou, Okan Alkan (Dk. 74 Süleyman Koç), Tarık Çamdal, Rassoul, Emircan Altıntaş (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Traore (Dk. 63 Gökhan İnler), Hasan Kılıç (Dk. 72 Lanzafame), Kerim Avcı (Dk. 46 Sinan Kurt), Mehmet Akyüz, Pa Dibba
Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Evren Korkmaz, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 77 Umut Sözen), Tevfik Altındağ, Ozegovic (Dk. 85 Eren Keleş), Roni (Dk. 68 Ergin Keleş), Raiyan (Dk. 46 Ömer Çiçek)
Sarı kartlar: Dk. 31 Hasan Kılıç, Dk. 42 Anıl Karaer, Dk. 50 Traore, Dk. 51 Emircan Altıntaş, Dk. 57 Tarık Çamdal, Dk. 57 Sinan Kurt, Dk. 80 Sedat Şahintürk, Dk. 80 Mehmet Akyüz, Dk. 81 Dibba (Adana Demirspor), Dk. 42 Canberk Dilaver, Dk. 51 Ozegovic, Dk. 90+3 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor)