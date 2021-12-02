Adana'da turu geçen Kocaelispor oldu

Haber: S. Özge Yücel

Maçtan dakikalar

DK’16 Adanaspor Kingsley ile sağ kanattan tehlikeli geldi. Kaleci İsmet doğru zamanda açılarak rakip takımın atağını taca çeldi.

DK’18 GOL: Kocaelispor Dilaver Güçlü'nün golü ile Adanaspor deplasmanında öne geçti, sağ kanattan gelişen taç organizasyonunda Semih Karadeniz'in ceza sahası içerisine ortaladığı topa sağ ayağı ile klas bir şu çeken Dilaver Güçlü takımını 0-1 öne geçirdi

DK’33 GOL: Kocaelispor Mevlüt Erdinç ile farkı ikiye çıkardı, sağ kanattan gelişen organize atakta Semih Karadeniz ve Mevlüt Erdinç ikilisinin iş birliği golle sonuçlandı, Mevlüt’ün duvar pasında sağ kanattan ceza sahasına kat eden Semih, topu altı pasa çevirdi, topla buluşan Mevlüt Erdinç klas bir vuruş ile Kocaelispor forması ile ilk golünü kaydetti.

DK’40 Adanaspor maçın ilk yarısında daha baskılı oynayan taraf olsa da temsilcimiz savunmada iyi kademe alarak tehlikelere izin vermedi, ev sahibi ekip bir çok gol pozisyonunu değerlendiremedi.

DK’52 Ev sahibi Adanaspor ikinci yarıya etkili başladı, kaleci İsmet Yumakoğulları, Bruns’un şutunu harika bir kurtarışla kornere çeldi ve tehlikeyi savuşturdu.

DK’81 GOL: Ev sahibi takım Adana farkı 1’e indirdi. Savunma arasına koşu yapan Samuel Tetteh, Bruns’un pası ile buluştu ve ceza sahası içinden isabetli vurarak topu ağlara gönderdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ozan Ergün xx, Çağrı Yıldırım xx, Haydar Avcı xx

Adanaspor: Burak xx, Muhammet xx (Fıratcan dk. 78 x), Cem xx (Bruns dk. 46 x), Harun xx, Kingsley xx, İbrahim xx (Celil dk.46 x), Rüştü xx, Roche xx (Donkor dk.46 x), Ahmethan xx, İsmail xx (Uğurcan dk.46 x), Tetteh xx

Kocaelispor: İsmet xx, Mevlüt Çelik xx, Mehmet xx, Alpay xx, Semih xx, Diop xx, Denizalp (Atila dk. 73 x), Tisdell xx (Benhur dk. 73 x), Mevlüt Erdinç xxx (İsa dk. 60 x), Dilaver xx, Yiğitbali xx (Yılmaz dk. 90+3?)

Goller: Tetteh (dk. 81) (Adanaspor), Dilaver (dk. 18), Mevlüt Erdinç (dk. 33) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Fıratcan, Uğurcan (Adanaspor), İsmet (Kocaelispor)