Adana Demir deplasmanda güldü

Haber:N.Halid Altundal
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 28'e yükseltirken, Balıkesirspor 15 puanda kaldı.
Adana Demirspor, 23. dakikada Hasan Kılıç'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Adana Demirspor, Balıkesir deplasmanında 1-0'lık skorla galibiyete uzanan taraf oldu.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama (Dk. 87 Anıl Taşdemir), Otoo (Dk. 84 Serdar Güncü), İsmail Yüksek, Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 87 Celal Emir Dede), Birol Parlak (Dk. 89 Nwankwo), Ezeh, Cumali Bişi
Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Semih Güler), Chedjou, Emircan Altıntaş (Dk. 72 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. Kosecki) , Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Rassoul
Goller: Dk. 23 Hasan Kılıç (Adana Demirspor),
Sarı kartlar: Dk. 29 Cumali Bişi, Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 83 Otoo (Balıkesirspor), Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+4 Rassoul (Adana Demirspor)Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 19:50