Adana Demir Kendi Tesisleri’nde Gibi!

Haber: Volkan Yılmaz

Adana Demirspor’un sezonun ilk yarısında Boluspor Tesisleri’nde kamp yapması taraftarların büyük bölümünün tepkisini çekmişti. Başkan Çarıkcı’nın bu tavrı eleştirilirken, Adana Demirspor adeta kendi tesisi gibi yine Boluspor Tesisleri’nde kamp yapmaya başladı. Bolu’da spor camiasının bu duruma bir kez daha tepki gösterdiği öğrenildi. Çarıkcı’nın tesisleri kendi tesisi gibi başka takımlara vermesi, kendi oteline bu takımları getirmesi ligde kalma mücadelesi veren Boluspor’un taraftarlarını kızdırmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takımın henüz ligde kalmayı garantilememesine karşı bu tavır daha çok konuşulacak gibi görünüyor.