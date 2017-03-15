Haber: Ceylan Beykoz
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Mehmet Kısal, Engin Erdem
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Onur Akbay, Raspopovic (Dk. 35 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Mehmet Taş, Berkay Samancı (Dk. 56 Sercan Kaya), Tiago, George, Pote, Waldison (Dk. 66 Berat Tosun)
MANİSASPOR: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol (Dk. 31 Berk Neziroğulları), Erman Bulucu, Dimov, Ufuk Budak, Umut Gündoğan (Dk. 90+1 Ümit Yasin Arslan), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Perovic), Bahattin Köse
GOLLER: Dk. 49 Savaş Yılmaz (Manisaspor), Dk. 71 Sercan Kaya (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 23 Umut Gündoğan, Dk. 58 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 90+3 Erman Bulucu (Manisaspor), Dk. 35 Berkay Samancı, Dk. 68 Tiago (Adana Demirspor)
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