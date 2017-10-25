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25 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Adana Demir penaltılarla kazandı

    TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor Ziraat Kupası 4. Tur açılış maçında penaltı atışları sonucunda rakibi Sarıyer’i 5-3 mağlup etti. Bu sonuçla Adana Demirspor 5. Tura yükseldi.

    25 Ekim 2017 Çarşamba 11:31
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    Adana Demir penaltılarla kazandı

    Haber: Esra Öztürk

    Ziraat Kupası 4. Tur açılış maçında Sarıyer evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Adana Demirspor oldu. Mavi Şimşekler, 3’üncü dakikada Umut Sönmez ile 0-1 öne geçti. İlk yarıda farkı ikiye çıkarmak için ataklarını arttıran Adana Demirspor bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarı Adana Demirspor’un 0-1 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Mavi Şimşekler 54’üncü dakikada Loemba ile farkı ikiye çıkardı (0-2). Golden sonra farkı azaltmak için rakip kalede üstünlük kuran ev sahibi Sarıyer aradığı golü 71’nci dakika Erkut’la buldu (1-2). Sarıyer beraberlik golünü ise yine Erkut’tan geldi. Erkut 87’nci dakikada penaltından skoru 2-2’ye getirdi. Bu golle maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iki takımda eşitliği bozamadı ve mücadele penaltılara gitti. Seri penaltı atışları sonrasında Adana Demirspor, Sarıyer karşısından 5-3’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Adana Demirspor bir üst tura yükseldi.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, Temsilcisi, Adana

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