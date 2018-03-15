Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u konuk eti.Maçın 20. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Sezer Özmen'in Almeida ile girdiği mücadelede ayağı kırıldı.Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özmen ambulans ile hastaneye sevk edildi.Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Sezer Özmen'in yerine oyuna Adil Demirbağ dahil oldu. Sosyal medyada birçok futbolsever Sezer Özmen'e acil şifalar diledi.

“Geçmiş olsun dileriz”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Akın Çorap Giresunspor ile oynanan maçta ayağı kırılan Adana Demirsporlu Sezer Özmen için geçmiş olsun mesajı yayınlandı. TFF tarafından yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi;

"Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında oynanan Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor maçında, Adana Demirsporlu Sezer Özmen’in ayağının kırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sezer Özmen ve Adana Demirspor camiasına geçmiş olsun dileriz."