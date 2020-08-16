Adana Demirspor Abant’ta

Haber: Ceylan Beykoz

TFF kararını bir türlü veremedi. Yönetim kurulu Süper lig 21, 22, 24 takım mı olsun diye düşünmekten ne yapacaklarını şaşırdılar. Neredeyse lig başlayacak takımlar transfer görüşmelerini yapmaya hatta ve hatta futbolcu transfer etmeye bile başlamışken şimşekler hala beklemede. Adana Demirspor taraftarı büyük bir heyecan içerisinde çıkacak kararı beklerken başkan Murat Sancak benden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin diyerek son noktayı koydu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak bu dedikodulardan dolayı çıkan haberleri yakından takip ediyor. Baktı olacak gibi değil olaya el koyarak tüm fısıldaşmalara dur dedi. Şu anda Bolu da kamp yapan takıma, ADS kulübü yönetimi tarafından, teknik heyete ve futbolculara söylentilere kulak tıkamalarını ve sadece antrenmanlarını yapmaları istendi. Bu da kamuoyuna biz yönetim olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz kimse merak etmesin mesajı olmuş oldu.