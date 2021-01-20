Adana Demirspor'da hedef Süper Lig

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sancak, yaptığı açıklamada, takımın çalışmalarını Adana'da sürdürdüğünü kaydetti.

Adana'nın kamp için en güzel şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Sancak, çalışmaların iyi gittiğini ifade etti.

Transfer çalışmalarına değinen Sancak, "Volkan Şen, Erkan Zengin, Samed Ali Kaya, Anıl Karaer, Kosecki, Lanzafame, Chedjou ve Hamza Ok ile yollarımızı ayırdık. Berkan Yaylan da kiralık olarak takımdan ayrıldı. Bu oyuncular kampta yer almıyor. Takımdan ayrılan oyunculara verdikleri emek için teşekkür ederiz. Üç oyuncu daha transfer edeceğiz. Forvet ve bulursak iyi bir defans transfer edeceğiz. İyi bir defans oyuncusu bulamazsak almayacağız. Takımdaki defans oyuncularımız ligi rahatlıkla götürebilir. Belki bir de sol ve sağ açık ya da orta saha oynayabilen oyuncu transfer edebiliriz." diye konuştu.

Takımın başarıya ulaşması için yapılması gerekenlerin bulunduğunu aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Başarı için yapılması gerekenler var. Kenetlenmek, takıma sahip çıkmak, bir galibiyetten sonra şampiyonluk naraları atmamak, bir mağlubiyetten sonra kesin hüküm vermemek ve sosyal medya üzerinden futbolcuları kötülememek. Aynı gemide olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Şampiyonluk için şükretmek, inanmak ve sabretmek gerekiyor. Adana Demirspor'un tek bir hedefi var, o da Süper Lig'e çıkmak. Direkt şampiyon olarak çıkmak istiyoruz."

Ligin ilk yarısını 31 puanla 5. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 30 yaşındaki sol bek Kaan Kanak ile 2,5 yıllık, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan 23 yaşındaki forvet Francis Ezeh ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık ve Yukatel Denizlispor'dan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ismail Aissati ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.