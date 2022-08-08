Adana Demirspor deplasmandan 3 puanla döndü

Haber: Süleyman Kurt

Adana Demirspor’un golleri Gökhan inler, Belhanda ve Onyekuru’dan geldi. Giresunspor'un gollerini ise Borja ve Rahmetullah attı.

Spor Toto Süper Lig 'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Giresunspor'u 3-2 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Maçtan önemli dakikalar

14. dakikada ev sahibi Giresunspor'da Doğan Can'ın ceza sahası dışından gol girişimi sonuçsuz kaldı.

17. dakikada Adana Demirspor Belhanda ile pozisyon üretti. Faslı futbolcunun ceza sahasından şutu direğin hemen üzerinden auta gitti.

23.dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Assombalonga şutu defanstan sekti ve Gökhan İnler'in önünde kaldı. yerden sert ve düzgün vuran Gökhan, Adana Demirspor'un bu sezonki ilk golünü attı.

29. dakikada Belhanda durumu 2-0'a getirdi. Rakitsky'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sevensson'un ortasında Belhanda topu filelerle buluşturdu ve Adana Demirspor deplasmanda 2-0 öne geçti.

İlk yarı 2-0 Adana Demirspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı önemli anları

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından set vuran Serginho'nun şutuna kale ağzında Borja dokundu ve skor 2-1'e geldi.

76. dakikada gelişen Giresunspor atağında Savicevic'in pasında topla buluşan Bajic'in kaleye sırtı dönükken yapmış olduğu vuruşu kaleci Ertaç son anda kurtardı!

82. dakikada Giresunspor savunması topu uzaklaştırmak istedi ancak kısa kalan topa Semig Güler kafa vurdu ve Onyekuru'ya pas oldu. Savunmanın arkasına sarkan Nijeryalı futbolcu topu ağlarla buluşturdu ve fark yeniden ikiye çıktı: 1-3

90+1. dakikada Giresunspor Rahmetullah ile farkı yeniden bire indirdi. Ceza sahası dışından ve köşeye topa çok sert vuran Rahmetullah topu ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Giresunspor - Adana Demirspor 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic

Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Assombalonga