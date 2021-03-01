Adana Demirspor hasrete son verdi

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan, hakem Çağdaş Altay'ın düdük çaldığı karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 galip tamamladı.

Mücadelenin 28. dakikasında Royal Hastanesi Bandırmasporlu Abdurrahim Dursun, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarının hemen başında, 50. dakikada sahne alan Sinan Kurt, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Bu golden birkaç dakika sonra, 63. dakikada Mehmet Akyüz'ün kaydettiği golle fark ikiye çıktı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana Demirspor, karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkararak 5. sıradaki yerini korudu. Adana temsilcisi ayrıca, TFF 1. Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

31 puanda kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor ise, averajla 10. basamağa geriledi.

İki ekip arasında, ligin ilk yarısında Bandırma'da oynanan karşılaşmada da kazanan taraf, 3-0'lık skorla Adana Demirspor olmuştu.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Çağdaş Altay, Ata Yıldırım, Selahattin Altay

Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan, Rassoul, Samet Akaydın (Dk. 46 Semih Güler), Kaan Kanak, Sinan Kurt (Dk. 70 Traore), Gökhan İnler (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 85 Aissati), Pa Dibba, Rangel (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Abdurrahim Dursun, Gökay Güney, Onur Akbay, Orhan Ovacıklı, Erkan Taşkıran (Dk. 60 Del Valle), Doğan Can Davas, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 60 Berat Satılmış), Selçuk Alibaz (Dk. 35 Feyyaz Belen), Taha Yalçıner (Dk. 77 Emir Halilovic), Pote (Dk. 77 Torje)

Goller: Dk. 51 Sinan Kurt, Dk. 63 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 28 Abdurrahim Dursun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Zülküf Özer, Dk. 90+2 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 38 Samet Akaydın (Adana Demirspor)