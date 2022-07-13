Adana Demirspor, hazırlık maçında UmmSalal'a 2-0 yenildi

Haber: Uğur Balaban

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampta bulunan ve teknik direktör VincenzoMontella yönetiminde kısa süreli bir antrenman yapan Adana Demirspor, daha sonra başka bir otelde kamp yapan UmmSalal ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

UmmSalal, JonathanKodjia'nın 36 ve 66. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Adana Demirsporlu oyuncular, hazırlık maçının ardından kısa süreli bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Mavi-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.