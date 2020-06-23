Adana Demirspor kazandı, Boluspor nefes aldı

TFF 1. Lig'de 29. haftanın kapanış karşılaşmasında Adana Demirspor 30. dakikada 1 kişi eksik kaldığı maçta Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.

Adana Demirspor kazandı, Boluspor nefes aldı

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de 29 hafta mücadelesinde Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Osmanlıspor'u ağırladı. Mavi lacivetliler, Başkent ekibini 2-1 mağlup etti. Mavi Şimşeklerin gollerini 25. dakikada Aias Aosman ile 79'da Mehmet Akyüz kaydederken; Ankara temsilcisinin tek golü 31'de penaltıdan Mertan Caner Öztürk'ten geldi.  Ev sahibi ekip Adana Demirspor'da Adil Demirbağ 30'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

BOLUSPOR PUAN FARKINI İKİYE ÇIKARTTI

Bu sonuçla Boluspor dün kazandığı 1 puanla Osmanlıspor'un 2 puan üstünde yer alarak haftayı karlı kapatan taraf oldu. 

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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