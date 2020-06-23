Adana Demirspor kazandı, Boluspor nefes aldı

Haber: Ceylan Beykoz
TFF 1. Lig'de 29 hafta mücadelesinde Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Osmanlıspor'u ağırladı. Mavi lacivetliler, Başkent ekibini 2-1 mağlup etti. Mavi Şimşeklerin gollerini 25. dakikada Aias Aosman ile 79'da Mehmet Akyüz kaydederken; Ankara temsilcisinin tek golü 31'de penaltıdan Mertan Caner Öztürk'ten geldi. Ev sahibi ekip Adana Demirspor'da Adil Demirbağ 30'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
BOLUSPOR PUAN FARKINI İKİYE ÇIKARTTI
Bu sonuçla Boluspor dün kazandığı 1 puanla Osmanlıspor'un 2 puan üstünde yer alarak haftayı karlı kapatan taraf oldu.