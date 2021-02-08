Adana Demirspor zirve takibini sürdürdü

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Ankaraspor karşı karşıya geldi.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Hasan Kılıç ve 74. dakikada Pa Dibba kaydetti.

Şimşek, bu galibiyetle puanını 37'ye çıkarttı ve 4. sırada yerini alarak zirveye göz kırptı. Konuk Ankaraspor ise 13 puanla 17. sırada kaldı.

İki takım arasında, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da, 3-1'lik skorla Adana Demirspor kazanmıştı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar Diyadin

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emircan Altıntaş (Dk. 64 Pa Dibba), İsmail Yüksek, Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 83 Sedat Şahintürk), Ezeh (Dk. 73 Rangel)

Ankaraspor: Mejias, Ercan Yazıcı, Mudimu, Mete Çelik (Dk. 81 Engin Bekdemir), Levent Gülen, Tevfik Altındağ, Blagojevic (Dk. 59 Bodul), Doğukan Efe (Dk. 81 Halil İbrahim Esen), Olatunbosun, Pedersen, Samed Ali Kaya (Dk. 70 Erdem Çetinkaya)

Goller: Dk. 33 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 74 Pa Dibba (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Pedersen, Dk. 13 Olatunbosun, Dk. Mete Çelik (Ankaraspor), Dk. 85 Rangeli Dk. 89 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor)