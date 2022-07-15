Adana Demirspor’a Galatasaray’dan transfer

Haber: Ceylan Beykoz

Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, kadrosunu gelecek vadeden isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Mavi Şimşekler, Trabzonspor'dan Salih Kavrazlı ve Fenerbahçe 'den Arda Okan Kurtulan'ı transfer etmesinin ardından benzer bir hamle daha yaptı. Adana ekibi, Galatasaray 'dan transfer edilen Ali Yavuz Kol ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Mavi-Lacivertliler, transferi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Ali Yavuz Kol' mesajı ile duyurdu.

Galatasaray altyapısından yetişen ve Tarsus İdman Yurdu, Denizlispor ile Ankara Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki forvet, Başkent ekibinde geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.