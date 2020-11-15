Adana Demirspor’a yeni sponsor



Haber: Aysun Beykoz

Sponsorluk anlaşması Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın yer aldığı törende imzalandı. Bitexen Teknoloji ve Adana Demirspor arasındaki forma göğüs sponsorluk anlaşması 12 Kasım Perşembe günü düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. Bitexen Teknoloji’nin sponsorluğu 5+5 sezon boyunca devam edecek.

"Çok yakında taraftarımıza yeni müjdelerimiz olacak”

İmza töreninde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Türkiye’de FinTek sektörünün en önemli kurumlarından olan Bitexen Teknoloji’ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Bitexen Teknoloji ile sadece sponsorluk alanında değil teknolojinin farklı alanlarında güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bugün imzaladığımız forma göğüs sponsorluğu 5+5 olmak üzere toplamda 10 yıllık bir sürece sahip. Çok yakında taraftarımıza yeni müjdelerimiz olacak” dedi.