Adana derbisi sonrası

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Emrah Bayraktar, "Son saniye gol yediğimiz için çok üzgünüz, kazanmayı ümit ederdik." dedi.

Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 maç önce takıma geldiğinde, hedeflerini ligde kalmayı garantilemek olduğunu söyledi.

Oyunlarının geliştiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Ankara Keçiörengücü'ne penaltıdan yediğimiz golle 1-0 mağlup olduk. Ama oyuncularımı maçtan sonra tebrik ettim. İşin en azından bir tarafını doğru yaptıklarını söyledim. Özellikle kendi evinde çok pozisyona giren rakibe karşı çok iyi savunma yapmışlardı. Bu hafta ise ağırlıklı olarak savunmamıza ve topa nasıl sahip olacağımıza çalıştık. Beni mutlu eden şey haftadan haftaya oyunumuzun gelişiyor olması. Oyuna sadık kalarak yürekten oynamaları beni çok mutlu ediyor. Ben bir Adanasporluyum, Adanaspor'un teknik direktörü değilim. Bu şehirde doğdum, bu takımda büyüdüm. O yüzden oyuncularıma da bu duyguyu aşılamaya çalışıyorum. Ne kadar erken safhada biraz kafamızı kaldırıp ligdeki yerimizi garantilersek yavaş yavaş oyuncularımızı da Türk futboluna kazandırmak için emek vereceğim."

Bayraktar, Adana Demirspor'la ezeli rakip olduklarını ifade ederek, "Bugün Adana Demirspor'la bir derbi oynadık. Adana Demirspor ligdeki rakibimizdir. Burada da ezeli rakibimizdir. Belki de stadın son maçıydı. Stadın son maçında belki de kardeşlik kazandı. Son saniye gol yediğimiz için çok üzgünüz, kazanmayı ümit ederdik. Bugün şehrin rengi ne turuncu ne de lacivert oldu. Şehrin rengi kardeşlik oldu. Bundan sonraki maçlarında da Adana Demirspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

- Dumlupınar: "2 puan kayıp olarak bakıyorum"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da karşılaşmanın başında penaltıdan buldukları golle maça 1-0 önde başladıklarını vurguladı.

Birçok net pozisyon bulduklarına dikkati çeken Dumlupınar, şunları söyledi:

"90 dakika boyunca oyuna hakim olduğumuzu düşünüyorum. 1-0'dan sonra ikinci golü bulmamız gerekiyordu. Biraz da paylaşımcı olmamız gerekiyordu. Bir çok net fırsat yakaladık. İkinci yarı maalesef 2 bireysel hatamızdan dolayı 2-1 mağlup duruma düştük. Ondan sonra oyunu hiç bırakmadık ve son dakikada bulduğumuz golle maçı 2-2 berabere bitirdik. Belki siz 'Bir puan kazandık.' diye nitelendirebilirsiniz ama ben bugün bir puan kazanç değil, 2 puan kayıp olarak bakıyorum. Çünkü galibiyeti hak eden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. İki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Yarından itibaren Altay maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi.