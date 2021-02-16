Adana derbisinde kazanan yok

Haber: G. Deniz Bakır

TFF 1. Lig'in 21. haftası Adana derbisinde Adanaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Adana derbisinde taraflar yenişemedi karşılaşma 2-2 sona erdi.

Adanaspor'un golleri 55. dakikada Ergin Keleş ve 75. dakikada Ömer Çiçek'ten geldi. Adana Demirspor'un gollerini ise 4. dakikada penaltıdan Hasan Kılıç ve 90+4. dakikada Rangel kaydetti.

Bu sonuçla Adanaspor puanını 25'e Adana Demirspor 38'e yükseltti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Anıl Usta

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Donkor, Hakan Çinemre, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Ahmethan Köse (Dk. 63 Ömer Çiçek), Atalay Babacan (Dk 86 Hüseyin Çolak), Celil Yüksel (Dk. 86 Furkan Şeker), Ozegovic (Dk. 90+2 Evren Korkmaz), Ergin Keleş

Adana Demirspor: Zubas, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Süleyman Koç (Dk. 27 Tarık Çamdal), Traore, Hasan Kılıç (Dk. 76 Rangel), İsmail Yüksek (Dk. 46 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. 76 Emircan Altıntaş), Pa Dibba, Ezeh (Dk. 66 Berk Yıldız)

Goller: Dk. 4 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 90+4 Rangel (Adana Demirspor), Dk. 55 Ergin Keleş, Dk. 75 Ömer Çiçek (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Rassoul, Dk. 65 Pa Dibba, Dk. 70 Hasan Kılıç, Dk. 80 Tarık Çamdal, Dk. 89 Emircan Altındaş (Adana Demirspor), Dk. 47 Hıfsullah İsmail Erdoğan, Dk. 58 Donkor, Dk. 70 Celil Yüksel (Adanaspor)