Haber; Esra Öztürk

Teknik Direktör Tekin İncebaldır yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan çalışmalar daha sonra 5’e 2, teknik ve taktik çalışmalarla son buldu. Bugün oynayacağı Boluspor maçı için Adana’daki hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor dün hava yoluyla Ankara’ya oradan da kara yoluyla Bolu’ya hareket etti. Mavi-lacivertli takım Bolu’da son çalışmasını yaparak kampa girecek ve maç saatini beklemeye başladı. Tekin İncebaldır’ın yardımcılığını Mustafa Diliçıkık, kaleci antrenörlüğünü Ersin Aydınalp ve kondisyoner olarak da Nedim Askeri’nin görev yapacağı açıklandı.

Takımda sarı kart cezalısı Serkan Yanık ve Onur Akbay’ın sakat olduğu için oynayamayacağı, Raspopovic’in ise sakatlığı bulunmasına rağmen fedakarlık yaparak takımdaki yerini alacağı belirtildi.