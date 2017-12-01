Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor takımı ligin 14. Haftasında sahasında Adanaspor’u ağırlayacak. Mücadele 3 Aralık Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı. Boluspor Kulübü Numaralı Tribün 50tl, Kapalı Tribün, Maraton Tribün, Kala Arkası Tribün, Misafir Tribünü 10 tl ve Çocuk Tribünü bilet fiyatını 3 tl’den satışa sundu. Maç bileti ile ilgili Boluspor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Boluspor'a ait tribün biletleri maç gününe kadar BolusporPassolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.3. Kategori öğrenci kombinesi sahip taraftalar kombinelerini transfer edemeyecektir.

Adanaspor Logolu Passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilir. Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadardır. 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunludur. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. 5. Kategori Çocuk tribünü bilet satışları karşılaşma günü stadyum gişesinden satışa çıkacaktır. çocuk tribününden indirimli bilet alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecektir.