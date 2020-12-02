Adana Maçının Tarihi Açıklandı

Haber: Volkan Yılmaz

TFF'de yapılan açıklamada Adana'da oynanacak olan karşılaşma 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da oynanacak. TFF'de yapılan açıklamada "11. Hafta oynanması gerekirken Adanaspor A.Ş. kulübünde yaşanan pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Adanaspor A.Ş.–Beypiliç Boluspor müsabakası ise 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da oynanacak" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Covid-19 PCR testleri sonucunda yaşanan pozitif vakalar ve oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri tarihe ertelenen TFF 1. Lig maçlarının programı ile ilgili yapılan açıklama şöyle; 8. Hafta oynanması gerekirken Altay kulübünde yaşanan pozitif vakalar ve oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Tuzlaspor A.Ş. – Altay müsabakası 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da; 9. Hafta oynanması gerekirken Menemenspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Adanaspor A.Ş – Menemenspor müsabakası 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da; 9. Hafta oynanması gerekirken Adana Demirspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen İstanbulspor A.Ş. – Adana Demirspor müsabakası 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da oynanacak.