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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Adana’da puanlar paylaşıldı

    TFF 1. Ligin 19.haftasında Adanaspor ile Akın Çorap Giresunspor karşı karşıya geldiler. Adana’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 08:57
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    Adana’da puanlar paylaşıldı
     Haber: Gönül Olutürk

    TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesinde Adanaspor, sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk golü ilk yarının sonlarında geldi. Giresunspor'da Panos Dimitriadis, rakip fileleri havalandırarak skoru 1-0'a getirdi. Adanaspor, 56. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Roni gol atmayı başaramadı. Ev sahibi aradığı golü 78. dakikada Onur Akbay'la buldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 27 yaparken, Akın Çorap Giresunspor'un puanı ise 31 oldu. ligin 20.haftasında Adanaspor, lider Ümraniyespor’a konuk olurken, Akın Çorap Giresunspor ise İstanbulspor’u ağırlayacak.

    Maçtan Dakikalar

    36. dakikada Hüsamettin’in ortasında Caner’in kafa vuruşunda kaleci İrfan iki hamlede topu sahip oldu.

    45. dakikada Giresunspor’da Korkishko’nun ortasında Dialiba’nın gelişine vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Dimitriadis meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

    53. dakikada Giresunspor’da Aykut Demir ikili mücadelede ceza alanı içerisinde Roni’yi düşürdü, hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Roni topu dışarı gönderdi.

    60. dakikada Adanaspor’da Roni Aykut Demir’den topu kurtardı, plasesinde yan direğe çarpan top auta çıktı.

    77. dakikada Adanaspor’da Tevfik’in ortasında Onur Akbay’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

    Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Emre Can Coşkun, Onur Akbay, Renan Diniz, Didi, Abdulaziz Solmaz (Dk. 66 Uche Kalu), Oğuz Han Aynaoğlu, Foguinho, Roni, Bekir Yılmaz (Dk. 43 Tevfik Altındağ), Bahattin Köse

    Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı), Sinan Özkan, Dodo, Fatih Atik (Dk. 82 Carioca), Korkishko (Dk. 62 Murat Gürbüzerol)

    Goller: Dk. 45 Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 77 Onur Akbay (Adanaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 20 Fatik Atik, Dk. 34 Dodo, Dk. 56 Aykut Demir (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 32 Foguinho, Dk. 56 Didi, Dk. 64 Emre Can Coşkun, Dk. 66 Roni (Adanaspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 19.haftasında, Adanaspor

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