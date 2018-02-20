Haber: Esra Öztürk

U 19, 1. Ligde mücadele eden Boluspor, ligin 22.haftasında Adana Demirspor’a konuk oldu. Adana Yüreğir İncirlik Stadında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. 1 puanı hanesine yazdıran Boluspor 23 puanla 14.sırada kaldı. Adana Demirspor ise 27 puanla 11.sırada yer aldı. Boluspor ligin 23.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ederken, Adana Demirspor ise haftayı bay geçecek.

Stad: Yüreğir İncirlik Stadı

Hakemler: Oğuzhan Kılıç, Doruk Girişmen, Faruk Emre Abaylı, Abdulhamit Taşkın

Adana Demirspor: ** Hasan Kaan Seğmen, ** Salim Can Karavul, ** Emre Şaş, ** Okan Çiçen, ** Onur Berber, ** Birkan Ünal, ** Azat Özay, ** Fikret Karaköse, ** Çağrı Karaman, ** Mustafa Şekeroğlu, ** Barış Turan

Boluspor: ** Cengizhan Şarli, ** Selim Vera Yılmaz, ** Hakan Arat, ** Furkan Akın, ** Tunahan Subaşı, ** Emirhan Özer, ** Yusuf Efe Seçgin, ** Ahmet Onur Doğukut, ** Ömer Faruk Orhan, ** Hatip Atmaca, ** Taha Can Kökduman

Sarı Kart: 25.dk Onur Berber, 31.dk Salim Can Karavul, 85.dk Okan Çiçek ( Adana Demirspor), 41.dk Furkan Akın, 45.dk Ömer Faruk Orhan, 84.dk Mert Can Bilaloğlu ( Boluspor)