banner133

banner128

banner120
23 Eylül 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Adanaspor Boluspor maçının ardından

    Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Boluspor, deplasmanda Adanaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar ve Adanaspor teknik direktörü Cihat Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    23 Eylül 2018 Pazar 12:10
    Bu haber 39 kez okundu
    Adanaspor Boluspor maçının ardından

    HABER:Esra Öztürk

    Deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar; “Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Deplasman galibiyet serimiz devam ediyor, onun için de mutluyuz. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

    Karafırtınalar sözlerine şöyle devam etti: “Her iki takımı da tebrik ediyorum. Her iki takım için de böylesine sıcak bir hava da maç oynamak kolay değil. Çok iyi oyun olmadıysa da, sahada iyi mücadele vardı. Kazandığımız için mutluyum. Galibiyet serimiz geçen hafta içeride oynadığımız Altay beraberliği ile sona ermişti. Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Deplasman galibiyet serimiz devam ediyor, onun için de mutluyuz. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum. Adanaspor maçını unutarak önümüzdeki kupa maçı ve ardından İstanbulspor maçına hazırlanmamız gerekiyor.”

    Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise şunları dile getirdi: “Karşımızda iyi bir takım vardı ama bizim de Adanaspor olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. Maç öncesi hissettiklerimiz düşüncelerimiz ve çalışmalarımız sahada içerisinde gerçekleşmedi. Sahada öz güveni de bulamayınca da komik bir gol yedik. Kone’nin başı döndü erken değiştirmek zorunda kaldık. İlk golden sonra da kırılma yaşadık sonrasında da hatalar yaptık ve öz güvenimiz gitti. Ardından 2-0 oldu 2-1’i yakaladık ama maçın gidişatını değiştirecek ne tempo vardı, ne de oyun vardı. Yani bu maç değişmezdi Boluspor çok büyük bir hata yapmadığı sürece. Boluspor’u tebrik ediyorum. Bize de geçmiş olsun, üzücü ama gerçek” diye konuştu

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig’in, 6.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit YETMEZ AMA…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KRİZİ ÇÖZMESİ GEREKENLER NEREDE ?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR EL SANATLARI OLMADIKÇA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Cennet BOLU’DA gübre kokusu”TARİH”e mi karışacakmış?...
  • METE FERAH METE FERAH ANIT AĞAÇLARA BAKIŞIMIZ!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAŞARININ TEMELİNDE ÇOK OKUMAK VE ÇOK ÇALIŞMAK YATIYOR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ÇİÇEK BAHÇESİ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HEP GÜZEL VE FİT OLACAKSIN VE BUNU GÖSTERECEKSİN
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu SEVGİ İLE DOSTLUKLAR KURULUR VE KORUNUR...
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Patates Ekecek Üretici Kalmayacak
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124