HABER:Esra Öztürk

Deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar; “Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Deplasman galibiyet serimiz devam ediyor, onun için de mutluyuz. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Karafırtınalar sözlerine şöyle devam etti: “Her iki takımı da tebrik ediyorum. Her iki takım için de böylesine sıcak bir hava da maç oynamak kolay değil. Çok iyi oyun olmadıysa da, sahada iyi mücadele vardı. Kazandığımız için mutluyum. Galibiyet serimiz geçen hafta içeride oynadığımız Altay beraberliği ile sona ermişti. Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Deplasman galibiyet serimiz devam ediyor, onun için de mutluyuz. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum. Adanaspor maçını unutarak önümüzdeki kupa maçı ve ardından İstanbulspor maçına hazırlanmamız gerekiyor.”

Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise şunları dile getirdi: “Karşımızda iyi bir takım vardı ama bizim de Adanaspor olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. Maç öncesi hissettiklerimiz düşüncelerimiz ve çalışmalarımız sahada içerisinde gerçekleşmedi. Sahada öz güveni de bulamayınca da komik bir gol yedik. Kone’nin başı döndü erken değiştirmek zorunda kaldık. İlk golden sonra da kırılma yaşadık sonrasında da hatalar yaptık ve öz güvenimiz gitti. Ardından 2-0 oldu 2-1’i yakaladık ama maçın gidişatını değiştirecek ne tempo vardı, ne de oyun vardı. Yani bu maç değişmezdi Boluspor çok büyük bir hata yapmadığı sürece. Boluspor’u tebrik ediyorum. Bize de geçmiş olsun, üzücü ama gerçek” diye konuştu