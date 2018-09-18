HABER:S.Özge Yücel

Adanaspor, bir günlük iznin ardından Osman Yereşen Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde topsuz alanda yenilenme çalışması yapan Adana ekibi, koşu ve dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Berkan Yıldırım katılmazken, Ahmet Dereli ve Robert takımdan ayrı çalıştı. Adanaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.