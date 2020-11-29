Adanaspor Boluspor’dan Çok Çekti

Haber: Volkan Yılmaz

1971-1972 sezonunda başlayan rekabette 57 maçı geride bırakan iki ekipten Boluspor toplamda 27 kez üstünlük rakibine yakalarken, Adanaspor kırmızı beyazlılara karşı sadece 13 kez üstünlük sağlayabildi. 17 maç ise beraberlikle sona erdi. Adanaspor'un ev sahipliği yaptığı maçlarda ise Adanaspor 9 Boluspor 8 kez kazandı. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Lig tarihinde en çok mağlup olduğu 4 takımdan biri olan Boluspor'a karşı sahasında mücadele edecek olan Toros Kaplanları bu akşam bu rakamları değiştirmek için Beypiliç Boluspor'u evinde konuk edecek. Adana ekibi tarihinde en çok Bursaspor'a 32, Trabzonspor'a 31 ve Galatasaray'a 28 maçta mağlup olmuştu. Ancak Adana ekibindeki vaka sayısı maçın ertelenmesine neden olabilir.