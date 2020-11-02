Adanaspor Çok Farklı



Haber: Volkan Yılmaz

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. ve 19. dakikalarda Ozegovic, 90+4. dakikada ise Berkan Fırat attı. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 10 puanda kalırken Adanaspor puanını 12'ye yükseltti.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Ali Akkor

Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Berat Aydoğdu (Dk. 78 Bilalli), İsmail Yüksek, Celal Emir Dede (Dk. 67 Doğa İşeri), Oğuz Han Aynaoğlu, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic, Cumali Bişi, Kethevoama (Dk. 67 Otoo)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Belem, Atalay Babacan (Dk. 66 Serhat Tunç), Celil Yüksel, Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Berkan Fırat), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Rayan (Dk. 65 Ömer Çiçek), Ozegovic (Dk. 75 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 6, 19 Ozegovic, Dk. 90 Berkan Fırat (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Abdulhamit Yıldız, Dk. 63 İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Dk. 40 Ozegovic, Dk. 50 Donkor, Dk. 88 Berkan Fırat (Adanaspor)