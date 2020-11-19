Adanaspor'da 3 futbolcu Kovid-19'a yakalandı



Haber: C.Kutay Aykan

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 10. haftasındaki Bursaspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı. Turuncu-beyazlı takımda 3 futbolcunun sonuçları pozitif sonuçlandı.

Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri tekrarlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ligin 10. haftasındaki Eskişehirspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, izolasyon sürecinin 10. günündeki testlerde 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürecin devam edildiği bildirildi. Daha önce takımda 24 futbolcu, 2 teknik adam ve 3 personelin testleri pozitif sonuçlanmıştı.

Bandırmaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 2 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 2 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı. Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının, 4 futbolcu ve 2 personel olmak üzere 6'ya yükseldiği kaydedildi.

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