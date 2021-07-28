Adanaspor'da hedef Uğur Uçar

Haber: Okay Özcan
TFF 1. Lig takımı Adanaspor defansa takviye için düğmeye bastı. Uzun yıllar Başakşehir Futbol Kulübü'nde forma giyen Uğur Uçar, takımın yeni hedefleri arasında.
Görüşmeler sürüyor
Turuncu beyazlılar, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli sağ bek Uğur Uçar ile büyük ölçüde anlaştı. Transferde son detaylar konuşulduktan sonra aksilik çıkmazsa imzalar atılacak.
Uğur Uçar'ın istatistikleri
Türkiye'de Galatasaray, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Karabükspor ve son 7 yıldır Başakşehir Futbol Kulübü'nün formasını giyen Uğur Uçar, 1 Temmuz'da serbest kalmıştı. Geçtiğimiz sezon, sakatlıktan ötürü 8 maç kaçıran tecrübeli stoper, ligde 13 maça çıkarken 2 asist yaptı.