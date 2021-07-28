Adanaspor'da hedef Uğur Uçar

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli defans oyuncusu Uğur Uçar'ı listesine ekledi.

Adanaspor'da hedef Uğur Uçar

Haber: Okay Özcan

TFF 1. Lig takımı Adanaspor defansa takviye için düğmeye bastı. Uzun yıllar Başakşehir Futbol Kulübü'nde forma giyen Uğur Uçar, takımın yeni hedefleri arasında.

Görüşmeler sürüyor

Turuncu beyazlılar, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli sağ bek Uğur Uçar ile büyük ölçüde anlaştı. Transferde son detaylar konuşulduktan sonra aksilik çıkmazsa imzalar atılacak.

Uğur Uçar'ın istatistikleri

Türkiye'de Galatasaray, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Karabükspor ve son 7 yıldır Başakşehir Futbol Kulübü'nün formasını giyen Uğur Uçar, 1 Temmuz'da serbest kalmıştı. Geçtiğimiz sezon, sakatlıktan ötürü 8 maç kaçıran tecrübeli stoper, ligde 13 maça çıkarken 2 asist yaptı.

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