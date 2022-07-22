Adanaspor'dan orta sahaya takviye

Haber: Ceylan Beykoz

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 3. lig ekiplerinden Osmaniyespor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Sefa Etöz ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.