Adanaspor'dan orta sahaya takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Osmaniyespor'dan Mehmet Sefa Etöz'ü renklerine bağladı.

Adanaspor'dan orta sahaya takviye

Haber: Ceylan Beykoz

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 3. lig ekiplerinden Osmaniyespor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Sefa Etöz ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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