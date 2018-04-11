Haber: Semih Baykal

Ligin 30.haftasında sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u Melih Okutan’ın 76. ve 80. dakikasında kaydettiği gollerle 2-0 yenen Boluspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlılar 16 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’da deplasmandaAdanaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra üç grup halinde 2'ye 2 hücum savunma, duran top ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirilirken, yarı sahada oynanan taktik oyun ile antrenman sona erdi.