Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. ligin 27. Haftasında kendi sahasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beypiliç Boluspor, çalışmalarına tesislerde devam ediyor.

Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Haber: N. Halid Altundal

Dünya Kupası eleme  maçları nedeniyle lige verilen Milli aranın ardından 4 Nisan Pazar günü saat 13.30’da Adanaspor’u konuk edecek Beypiliç Boluspor’da hazırlıklar teknik direktör Reha Erginer yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Oyuncular ısınma koşusunun ardından, güç ve çabukluk çalışması yaptı. Ekibimiz tesislerde yapılan antrenmanda oyuncular traktör tekerlekleri ile çalıştılar.  Antrenman soğuma çalışmasıyla sona erdi.

Boluspor’da yapılan çalışmada, teknik direktör Reha Erginer oyuncuları ile yakından ilgilendi. Boluspor'a, verilen iznin ardından gerçekleştirilen antrenmanda Milli takım kampında olan Gentian Selmani ve Orlando Mosqurea katılmadı. Boluspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına hafta sonu maç gününe kadar yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Ligde oynadığı 27 maçta 32 puan toplayan Boluspor’da, son 6 maçta alınan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12. Sırada bulunan ekibimizde, bu maçta düşme hattında olan Adanaspor’u mağlup edip düşme potasından çıkarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyor.

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