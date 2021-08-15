Adanaspor sezona Süper Lig parolasıyla başlıyor

Haber: Yasin Bilgi

Geçen sezon istediği başarıyı yakalayamayan ve ligi 14. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, bu sezonki planları doğrultusunda takımın başına teknik direktör Fırat Gül'ü getirdi.

Gül yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-beyazlılar, kadrosuna kattığı yeni oyuncularla sezon sonunda Süper Lig'e yükselmenin planlarını yapıyor.

Kulübün basın sözcüsü Erkin Doygun yaptığı açıklamada, yaz periyodunun kendileri için yoğun geçtiğini söyledi.

Sezona başlamadan takım olarak farklı bir oyun sistemine geçmeyi planladıklarını anlatan Doygun, şöyle konuştu:

"Bu sezonu, yapılandırma sezonu olarak düşünüyorduk. Kulüp açısından yapılandırmaya gittiğimiz bir sezondu. O yüzden yaz dönemi çok yoğun geçti. Öncelikle diğer sezonlardan farklı olarak teknik direktör Fırat Gül ile erken anlaştık. Hocamızın seçimini herkes Avrupa Şampiyonası'na bağlayacak. Biz aslında 3'lü savunmayla oynamayı düşündüğümüz için Fırat hocayla anlaştık. Bir sistem seçimi yapmıştık ve bunu Avrupa Şampiyonası'ndan önce belirlemiştik.

"Futbolcular oynadıkları oyundan keyif alıyor"

Doygun, teknik direktörleri Gül'ün oynatmayı düşündüğü 3'lü savunma sisteminin avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu dönem hocamız 3'lü bir sistemle oynatacak. 3'lü sistemin avantaj ve dezavantajları var ama benim futbolcularda gördüğüm ve hissettiğim oynadıkları oyundan keyif alıyorlar. Oynadıkları sistemden keyif almaları çok önemli. Beni de mutlu eden bu. Bunu sahaya yansıttığımızda herkes keyif alacak. Başarıyla birlikte de taraftar da keyif alacaktır. Maçlara stat kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftarla başlanacak. Yaklaşık bir senedir taraftardan yoksun maç oynanıyor. Bundan kimse keyif almıyor. Yöneticisi de futbolcusu da basın mensubu da keyif almıyor. En azından yüzde 50 ile o kısmı telafi ederiz. Yüzde 50 taraftar, yeni statta ambiyans ve akustik motivasyonunu sağlayacaktır."

"Adanaspor camiasının hedefsiz olma şansı yok"

Hedeflerinden bahseden Doygun, "Adanaspor camiasının hedefsiz olma şansı yok. Bazı takımlar var, bir şehirde olmasına rağmen şehir takımı statüsünde değiller. Bunlar daha çok altyapı ve bu tür şeylere önem vermeyebiliyorlar. Biz bunu düşünsek dahi Adanaspor gibi bir camiada 3-5 yıl hedefsiziz deme lüksümüz yok." diye konuştu.

Doygun, genç oyuncuları transfer ettiklerini dile getirerek, "Geçen sezon da bu sezon da yaş ortalamamız genç. Yaş ortalamasına önem vererek transferler yapıyoruz. Kulübün içindeki enerjiyi görüyorum. Benim gördüğüm, Adanaspor camiasında son yıllardaki en uygun ve bir noktaya gidebilecek sinerji var. Ben yine de o kelimeyi kullanmayacağım, totem olarak kalsın. Sahaya çıkıp göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Futbolda rekabete de dikkati çeken Doygun, şunları kaydetti:

Benim aslında futbolda en çok ön plana çıkardığım nokta rekabet. Rekabeti korumak lazım. Bence asıl sıkıntı rekabet gözüküyor. Takımların rekabet yarışındaki noktalarını ayarlamak lazım. Yani haksız rekabete izin vermemek lazım. Parti ayrımı olmaksızın söylüyorum, bir belediye bir takıma destek çıkıyor, bir belediye bir takıma destek çıkmıyor. Buralarda terazideki dengeyi sarsacak nokta var. Doğru bir şekilde o dengeyi sağladığınız sürece zaten bu ligin marka değeri de pazarlaması da artacaktır. Yeni sezon futbol camiasına ve Adanaspor camiamıza hayırlı, uğurlu olsun."Doygun, takımın Osman Yereşen Tesisleri'nden ayrıldığını ve sezon boyunca çalışmalarını Çatalan Tesisleri'nde gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.